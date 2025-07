Saiba quanto o trabalhador receberá de lucro do FGTS Foto: Joédson Alves/Agência BrasilO dinheiro será depositado até 31 de agosto. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta... Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 27/07/2025 - 11h58 ) twitter

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil A distribuição de quase R$ 13 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024, aprovada na quinta-feira (24) pelo Conselho Curador do fundo, será dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber.

