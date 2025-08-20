Saiba quem são os 17 vereadores de Vitória que solicitaram o auxílio-alimentação
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Concessão do tíquete aos parlamentares foi aprovada neste mês com reajuste
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
Dos 21 vereadores de Vitória em exercício, 17 decidiram pedir o auxílio-alimentação de R$ 1.250 à Câmara Municipal e já receberam o valor nesta quarta-feira (20), dia do mês em que o benefício é pago.
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os vereadores que solicitaram o auxílio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os vereadores que solicitaram o auxílio.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: