Saiba quem são os 17 vereadores de Vitória que solicitaram o auxílio-alimentação

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Concessão do tíquete aos parlamentares foi aprovada neste mês com reajuste

Folha Vitória|Do R7

Dos 21 vereadores de Vitória em exercício, 17 decidiram pedir o auxílio-alimentação de R$ 1.250 à Câmara Municipal e já receberam o valor nesta quarta-feira (20), dia do mês em que o benefício é pago.

