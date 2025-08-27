Saiba quem são os suspeitos presos pelo assassinato da menina Alice
Marlon Furtado Castro, Marina de Paula Santos e Maik Rodrigues Furtado foram presos por envolvimento na morte da criança. Foto: Montagem...
Marlon Furtado Castro, Marina de Paula Santos e Maik Rodrigues Furtado foram presos por envolvimento na morte da criança. Foto: Montagem Folha Vitória Após pouco mais de 15 horas do assassinato da menina Alice Rodrigues, de 6 anos, em Balneário de Carapebus, na Serra, no domingo (24), seis suspeitos foram presos pela participação no crime. Destes, quatro já foram identificados: Marlon Furtado Castro, de 24 anos; a advogada Marina de Paula Santos, 30 anos; Maik Rodrigues Furtado, de 33 anos; e Arthur Folli Rocha, de 19 anos.
