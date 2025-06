Saiba tudo sobre a estreia de Ancelotti na Seleção Brasileira Carlo Ancelotti no treino da Seleção em Guayaquil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta quinta-feira... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti no treino da Seleção em Guayaquil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Uma nova história começa a ser escrita nesta quinta-feira (5) no futebol brasileiro. O dia marca a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira. A partida contra o Equador, às 20 horas, em Guayaquil, será a primeira do treinador italiano no comando do time canarinho, que ainda busca a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória registra primeiro assassinato após mais de 70 dias

Idoso cadeirante é esfaqueado por desconhecido na Serra

Ferritina: para que serve e como interpretar seus resultados?