Salgueiro escolhe Rosa Magalhães como enredo do carnaval 2026 Foto: Reprodução/ Instagram Reconhecida como a maior campeã da história da Sapucaí, Rosa Magalhães morreu em 2023, aos 77 anos Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h56 ) twitter

A Acadêmicos do Salgueiro anunciou, nesta quarta-feira (21), que a carnavalesca Rosa Magalhães será homenageada no carnaval de 2026 no Rio de Janeiro.

