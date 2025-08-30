Samuel Lino, do Flamengo, é convocado para a Seleção Brasileira após lesão de Matheus Cunha
Samuel Lino na goleada do Flamengo sobre o Vitória-BA (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Com apenas oito jogos com a camisa do Flamengo...
O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado na tarde deste sábado (30) pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, respectivamente.
O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado na tarde deste sábado (30) pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, respectivamente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: