Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado para a Seleção Brasileira após lesão de Matheus Cunha

Samuel Lino na goleada do Flamengo sobre o Vitória-BA (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Com apenas oito jogos com a camisa do Flamengo...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado na tarde deste sábado (30) pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, respectivamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.