Sandisk eleva o padrão com o novo WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD
Novo SSD topo de linha da Sandisk é referência do setor em desempenho e eficiência energética e entrega performance máxima para gamers...
Estabelecendo um novo padrão para SSDs de alto desempenho, a Sandisk anuncia o WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD com tecnologia PCIe® Gen 5.0 — um SSD interno de última geração que entrega velocidades de até 14.900 MB/s¹ e capacidades de até 4TB², desenvolvido para gamers hardcore, criadores de conteúdo e profissionais que precisam de performance máxima e alta confiabilidade.
Para mais detalhes sobre essa inovação que promete revolucionar o mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
