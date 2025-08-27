Sandisk eleva o padrão com o novo WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD Novo SSD topo de linha da Sandisk é referência do setor em desempenho e eficiência energética e entrega performance máxima para gamers... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Estabelecendo um novo padrão para SSDs de alto desempenho, a Sandisk anuncia o WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD com tecnologia PCIe® Gen 5.0 — um SSD interno de última geração que entrega velocidades de até 14.900 MB/s¹ e capacidades de até 4TB², desenvolvido para gamers hardcore, criadores de conteúdo e profissionais que precisam de performance máxima e alta confiabilidade.

Para mais detalhes sobre essa inovação que promete revolucionar o mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“A própria família”: Felca menciona caso que mais o chocou no vídeo “Adultização”

Perda da Liberdade: o custo invisível das boas intenções

Três adolescentes são detidos após furto na Pestalozzi de Santa Teresa