Sanduíche de brócolis pode ter causado morte de duas pessoas; entenda doença
Imagem: Canva A suspeita é de contaminação por botulismo, infecção rara e potencialmente fatal
Um sanduíche de brócolis com linguiça pode ter provocado a morte de duas pessoas e a internação de outras 15. O caso aconteceu na cidade de Diamante, na Itália, e o food truck que vendia a refeição foi interditado.
Um sanduíche de brócolis com linguiça pode ter provocado a morte de duas pessoas e a internação de outras 15. O caso aconteceu na cidade de Diamante, na Itália, e o food truck que vendia a refeição foi interditado.
Para entender melhor os riscos e as causas dessa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor os riscos e as causas dessa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: