Sanduíche de brócolis pode ter causado morte de duas pessoas; entenda doença Imagem: Canva A suspeita é de contaminação por botulismo, infecção rara e potencialmente fatal Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um sanduíche de brócolis com linguiça pode ter provocado a morte de duas pessoas e a internação de outras 15. O caso aconteceu na cidade de Diamante, na Itália, e o food truck que vendia a refeição foi interditado.

Para entender melhor os riscos e as causas dessa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Taylor Swift participa de podcast do namorado e “quebra” a internet; veja o que ela falou

Manuela Cit: 1º lugar no Ironman 70.3 e muito mais que estética

Caso Lázaro: sétimo suspeito é preso em São Mateus