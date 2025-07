Santa Teresa adota projeto de cidade inteligente com foco em energia limpa O município reafirmou sua participação no Programa nesta quinta-feira (17). Foto: Arquivo/Prefeitura Santa TeresaMunicípio avança na... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h18 ) twitter

O município reafirmou sua participação no Programa nesta quinta-feira (17). Foto: Arquivo/Prefeitura Santa Teresa O município de Santa Teresa reafirmou sua participação no Programa ES Inteligente, que visa à modernização da infraestrutura urbana por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs). O projeto de cidade inteligente em desenvolvimento tem como foco principal três eixos. Entre eles, modernização da iluminação pública com tecnologia LED, implantação de miniusinas solares e fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações.

