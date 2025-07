Santos vence a Desportiva com gol de Neymar no estádio Kleber Andrade Neymar faz sua comemoração tradicional após fazer o gol (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Neymar foi titular e abriu o placar da vitória... Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar faz sua comemoração tradicional após fazer o gol (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) O craque Neymar estreou no estádio Kleber Andrade com dribles, gol e muito apoio da torcida. O camisa 10 abriu o placar e comandou os primeiros 45 minutos da vitória do Santos por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, na noite desta quinta-feira (10), em Cariacica.

Para mais detalhes sobre a partida e a performance de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Hotel virou boate para uma festa de aniversário e ninguém ficou sentado

MEC cria programa de educação financeira em escolas públicas; saiba como vai funcionar

Após 3 mortes em menos de 1 hora, segurança em Vila Velha é reforçada