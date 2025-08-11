Santuário em Cariacica é interditado após problemas estruturais Foto: Reprodução/ Instagram @santuariobompastorMedida adotada pela Arquidiocese de Vitória é necessária para que uma análise técnica... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As atividades no Santuário Bom Pastor, em Cariacica, foram suspensas temporariamente pela Arquidiocese de Vitória após laudos preliminares apontarem indícios de problemas estruturais.

Para mais detalhes sobre a interdição e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

7ºC: frente fria derruba temperatura no ES e provoca chuva

Quem vai ser rebaixado no Brasileirão? Risco aumenta para o Vasco no final do turno

“Ato de terrorismo”, diz secretário de Segurança sobre ataque a tiros em Vila Velha