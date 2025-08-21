Sarué: PM prende gerente do tráfico de drogas de bairros de Vitória
Mais de R$ 9,7 mil foram recuperados na ação policial que culminou na prisão do traficante Sarué. Foto: Reprodução/Sesp Igor Maurício...
Mais de R$ 9,7 mil foram recuperados na ação policial que culminou na prisão do traficante Sarué. Foto: Reprodução/Sesp Um dos gerentes do tráfico de drogas dos bairros Moscoso, Piedade e Fonte Grande, em Vitória, identificado como Igor Maurício Trams, conhecido como “Sarué”, foi preso na quarta-feira (20), pela Polícia Militar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.
