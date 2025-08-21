Logo R7.com
Sarué: PM prende gerente do tráfico de drogas de bairros de Vitória

Mais de R$ 9,7 mil foram recuperados na ação policial que culminou na prisão do traficante Sarué. Foto: Reprodução/Sesp Igor Maurício...

Folha Vitória|Do R7

Mais de R$ 9,7 mil foram recuperados na ação policial que culminou na prisão do traficante Sarué. Foto: Reprodução/Sesp Um dos gerentes do tráfico de drogas dos bairros Moscoso, Piedade e Fonte Grande, em Vitória, identificado como Igor Maurício Trams, conhecido como “Sarué”, foi preso na quarta-feira (20), pela Polícia Militar.

