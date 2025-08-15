Saúde digital: revolução silenciosa muda consultas, exames e cirurgias
O microscópio Zeiss Kinevo 900. Foto: Reprodução/Hospital Santa RitaFerramentas facilitam atendimentos cotidianos e sistemas complexos...
O microscópio Zeiss Kinevo 900. Foto: Reprodução/Hospital Santa Rita A revolução tecnológica atinge diferentes áreas do conhecimento e setores da economia. Oferecendo aos processos mais eficiência, produtividade e previsibilidade, os resultados para toda a sociedade são cada vez maiores e melhores, inclusive quando aplicados na Medicina.
O microscópio Zeiss Kinevo 900. Foto: Reprodução/Hospital Santa Rita A revolução tecnológica atinge diferentes áreas do conhecimento e setores da economia. Oferecendo aos processos mais eficiência, produtividade e previsibilidade, os resultados para toda a sociedade são cada vez maiores e melhores, inclusive quando aplicados na Medicina.
Para saber mais sobre como a tecnologia está transformando a saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre como a tecnologia está transformando a saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: