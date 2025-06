Saúde em foco: Investimentos públicos e privados impulsionam o setor em 2024 Divulgação - Canva Com bilhões em aportes públicos e privados, 2024 consolida o Brasil no caminho da independência produtiva e do acesso... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O ano de 2024 foi marcado por investimentos significativos no setor de saúde no Brasil, tanto por parte do governo quanto da iniciativa privada. Esses aportes visam fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), ampliar a produção nacional de insumos e modernizar a infraestrutura de atendimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro dos detalhes sobre os investimentos na saúde!

Leia Mais em Folha Vitória:

Transformação digital: o desafio invisível da cultura empresarial

Nadador do Álvares alcança feito histórico na natação brasileira

Orla de Cariacica: interdição deixa trânsito complicado em bairro