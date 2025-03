Saúde fecha acordo para oferecer remédio de R$ 7 mi para pacientes com AME Foto: Divulgação/NovartisMedicamento é usado para tratamento da atrofia muscular espinhal (AME) do tipo I em pacientes de até seis... Folha Vitória|Do R7 23/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/Novartis O Ministério da Saúde anunciou neste sábado (22), uma estratégia inédita para viabilizar a compra do medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1. O remédio é considerado um dos mais caros do mundo, com o custo médio de R$ 7 milhões, mas a pasta conseguiu negociar um preço reduzido com a fabricante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde pública!

Leia Mais em Folha Vitória:

Adolescente suspeita de matar irmão de 7 anos é autuada e detida na Serra

Papa Francisco faz primeira aparição após internação neste domingo

7 frases que seu filho precisa ouvir para se sentir acolhido