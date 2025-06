Saulo Simonassi relança álbum em versão vinil com show gratuito em Vitória Foto: DivulgaçãoEvento acontece neste sábado (07), no PUB 426, na Praia do Canto, com tarde de autógrafos e apresentação ao vivo do... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: Divulgação

O cantor, guitarrista e compositor Saulo Simonassi vai apresentar o show de relançamento do álbum “O Tom Azul do Blues”, neste sábado (07), a partir das 16h, no PUB 426, na Praia do Canto, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

