Sebrae/ES lança projeto #OCentroTemSóVem e valoriza o Centro de Vitória em criação da Prósper Com o desafio de reconectar a população capixaba com o Centro da capital, a Prósper assina a nova campanha do Sebrae/ES em articulação... Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h36 ) twitter

Com o desafio de reconectar a população capixaba com o Centro da capital, a Prósper assina a nova campanha do Sebrae/ES em articulação com os empreendedores da região e com importantes instituições parceiras. Com o mote #OCentroTemSóVem, a proposta reposiciona a região central como um território vibrante, pulsante e cheio de possibilidades, apostando em uma comunicação contemporânea, alegre e provocativa. Mais do que divulgar o comércio local ou ações pontuais, a campanha nasce como uma plataforma de mobilização simbólica e afetiva em torno das iniciativas do Centro da capital. “O Centro de Vitória é reapresentado com um novo olhar. Revisitamos o discurso que normalmente ficaria mais nostálgico e criamos um conceito que fala com o presente e com o futuro da cidade. O ‘Só Vem’ é um chamado direto à ação. É sobre ocupar, viver, pertencer”, explica Fernando Lisboa, diretor executivo da Prósper.

