Secretário de Pedro Canário e dois empresários são suspeitos de fraude de R$ 707 mil
O secretário de Cultura de Pedro Canário, Fúlvio Trindade. Foto: Reprodução/Redes sociais O secretário de Cultura, Fúlvio Trindade...
O secretário de Cultura de Pedro Canário, Fúlvio Trindade. Foto: Reprodução/Redes sociais
O secretário de Cultura de Pedro Canário, Fúlvio Trindade. Foto: Reprodução/Redes sociais
Saiba mais sobre essa investigação e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre essa investigação e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: