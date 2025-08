Secretário de Segurança do ES afirma: “Caso Wallace está solucionado” Leonardo Damasceno falou sobre a investigação do assassinato de Wallace Lovato (destaque). Foto: Reprodução/TV VitóriaDe acordo com... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Leonardo Damasceno falou sobre a investigação do assassinato de Wallace Lovato (destaque). Foto: Reprodução/TV Vitória

O secretário estadual de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, afirmou na tarde desta terça-feira (5) ao repórter Caio Dias, do Cidade Alerta ES, da TV Vitória, que o assassinato do empresário Wallace Lovato, em Vila Velha, está solucionado.

Para mais detalhes sobre essa importante atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vila Velha seleciona médicos e outros profissionais da saúde com salário de até R$ 10 mil

Operação Trivium prende 32 foragidos da Justiça do ES; veja alguns deles

Evento com Ana Paula Vescovi debate liderança feminina em Vitória