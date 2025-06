SEGA confirma novo jogo inédito do Ryu Ga Gotoku Studio 🎮 SEGA confirma o anúncio de STRANGER THAN HEAVEN, nova IP do Ryu Ga Gotoku Studio! Confira o teaser revelado no #SummerGameFest! Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Hoje, a SEGA of America revelou o título oficial do aguardado novo projeto do Ryu Ga Gotoku Studio. Confirmada durante a transmissão ao vivo Summer Game Fest 2025, a nova IP antes conhecida como “Project Century” agora será chamada STRANGER THAN HEAVEN.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Veja os personagens do Ano 3 de Street Fighter 6 anunciados no SGF

MARVEL Cosmic Invasion apresenta novos personagens

Veja detalhes do lançamento de Resident Evil 9: Requiem em fevereiro