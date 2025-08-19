SEGA lança trailer de PAC-MAN em Sonic Racing: CrossWorlds Vídeo mais recente revela PAC-MAN como nova adição ao Passe de Temporada Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h19 ) twitter

Hoje, durante o pré-show do Opening Night Live da gamescom, a SEGA revelou junto a Bandai Namco Entertainment Inc. um inédito trailer do PAC-MAN como nova adição ao crescente catálogo do Passe de Temporada de Sonic Racing: CrossWorlds. Jogadores poderão correr como o próprio PAC-MAN, e também com os rivais Ghosts em pistas inspiradas nos icônicos jogos arcade clássicos e modernos do PAC-MAN.

Para mais detalhes e para assistir ao trailer completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

