SEGA lança trailer de PAC-MAN em Sonic Racing: CrossWorlds

Vídeo mais recente revela PAC-MAN como nova adição ao Passe de Temporada

Folha Vitória

Folha Vitória

Hoje, durante o pré-show do Opening Night Live da gamescom, a SEGA revelou junto a Bandai Namco Entertainment Inc. um inédito trailer do PAC-MAN como nova adição ao crescente catálogo do Passe de Temporada de Sonic Racing: CrossWorlds. Jogadores poderão correr como o próprio PAC-MAN, e também com os rivais Ghosts em pistas inspiradas nos icônicos jogos arcade clássicos e modernos do PAC-MAN.

