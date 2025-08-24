Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Seger abre processo seletivo para médicos, psicólogos e assistentes sociais na Grande Vitória

Foto: FreepikO processo seletivo inclui inscrição online, análise e comprovação das informações declaradas pelos candidatos

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em três cargos: médico, psicólogo e assistente social. A atuação será voltada à Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o processo seletivo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.