Seger abre processo seletivo para médicos, psicólogos e assistentes sociais na Grande Vitória Foto: FreepikO processo seletivo inclui inscrição online, análise e comprovação das informações declaradas pelos candidatos Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em três cargos: médico, psicólogo e assistente social. A atuação será voltada à Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o processo seletivo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Morre o cartunista Jaguar, fundador de “O Pasquim”, aos 93 anos

Jovem de 22 anos morre após reação a contraste em tomografia

Principal via de Guriri vai ficar 45 dias interditada; veja rotas alternativas