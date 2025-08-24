Seger abre processo seletivo para médicos, psicólogos e assistentes sociais na Grande Vitória
Foto: FreepikO processo seletivo inclui inscrição online, análise e comprovação das informações declaradas pelos candidatos
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em três cargos: médico, psicólogo e assistente social. A atuação será voltada à Região Metropolitana da Grande Vitória.
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em três cargos: médico, psicólogo e assistente social. A atuação será voltada à Região Metropolitana da Grande Vitória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o processo seletivo!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: