Seis funções de acessibilidade auditiva no celular
Homem em cadeira de rodas no celular - crédito: FreepikConheça algumas funções de acessibilidade no telefone celular
Celulares com sistemas Android e iOS oferecem recursos voltados a pessoas com perda auditiva. Entre eles estão reconhecimento de sons, conexão com aparelhos auditivos, legendas automáticas, áudio mono, alertas visuais e comunicação por texto em tempo real (RTT).
Para descobrir mais sobre como esses recursos podem facilitar a vida de quem tem perda auditiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
