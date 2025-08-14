Seis funções de acessibilidade auditiva no celular Homem em cadeira de rodas no celular - crédito: FreepikConheça algumas funções de acessibilidade no telefone celular Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h38 ) twitter

Homem em cadeira de rodas no celular - crédito: Freepik

Celulares com sistemas Android e iOS oferecem recursos voltados a pessoas com perda auditiva. Entre eles estão reconhecimento de sons, conexão com aparelhos auditivos, legendas automáticas, áudio mono, alertas visuais e comunicação por texto em tempo real (RTT).

Para descobrir mais sobre como esses recursos podem facilitar a vida de quem tem perda auditiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

