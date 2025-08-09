Seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas conquista vitória histórica
(Foto: Divulgação)Brasil vence o Canadá pela primeira vez e conta com atuação decisiva da Paola Klokler, jogadora do time capixaba...
A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas estreou na Copa América com vitória sobre o Canadá por 70 a 62, na tarde deste sábado (9), no ginásio Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá, na Colômbia.
