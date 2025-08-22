Seleção brasileira de vôlei estreia com vitória no Campeonato Mundial
Gabi foi a maior pontuadora do Brasil na estreia (Foto: FIVB/Divulgação) Em busca da sonhada e inédita medalha de ouro, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma sólida vitória no Mundial, na manhã desta sexta-feira (22). Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, o Brasil venceu a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória!
