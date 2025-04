Seleção brasileira pode usar camisa vermelha? Veja o que diz o estatuto da CBF Seleção brasileira já jogou de vermelho antes. Foto: Reprodução/ Museu da Seleção BrasileiraA seleção brasileira deverá utilizar as... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 14h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h21 ) twitter

Seleção brasileira já jogou de vermelho antes. Foto: Reprodução/ Museu da Seleção BrasileiraA seleção brasileira deverá utilizar as cores vermelhas em seu segundo uniforme para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos. Tradicionalmente, a camisa reserva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) leva os tons azulados em sua confecção, semelhante àquele encontrado na bandeira nacional. O uso do vermelho no próximo ano, no entanto, pode ferir o estatuto da entidade.

