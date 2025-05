Seleção Brasileira: veja quem está na pré-lista de convocados de Ancelotti Neymar está na pré-lista de convocados para a Seleção (Foto: Raul Baretta/Santos)Primeira convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h56 ) twitter

Neymar está na pré-lista de convocados para a Seleção (Foto: Raul Baretta/Santos) O técnico Carlo Ancelotti vai fazer a sua primeira convocação da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (26), às 15 horas, no Rio. O novo treinador chega ao Brasil um dia antes para assumir o cargo, com o objetivo de levar o time canarinho ao hexa na Copa do Mundo de 2026.

