Selo Verde permitirá acesso a crédito para o agro capixaba

Selo Verde usará informações de imagens de satélite para apontar áreas de lavouras no ES. Crédito: Divulgação Foco em sustentabilidade e acesso a mercados exigentes. Esses são os objetivos do Selo Verde, uma certificação estadual que permitirá rastrear a origem e o impacto socioambiental dos produtos agropecuários. A novidade deve facilitar o acesso a crédito rural e à exportação para países como os da União Europeia. Nesse sentido, os países adotam critérios rígidos de conformidade ambiental. O governo do Estado lançou o Selo Verde oficialmente nesta manhã de segunda (4), durante o anúncio do Plano Safra 2025/2026.

