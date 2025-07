Sem medo de tarifaço, Samarco bate recorde de produção A Samarco opera, atualmente, com 60% de sua capacidade na fábrica de Ubu, em Anchieta. Crédito: Divulgação/SamarcoMineradora que se... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Samarco opera, atualmente, com 60% de sua capacidade na fábrica de Ubu, em Anchieta. Crédito: Divulgação/Samarco Enquanto empresas dos setores de siderurgia e mineração perdem o sono com as medidas tomadas pelo presidente americano Donald Trump, tem uma que está relativamente tranquila em relação ao aumento de impostos. A Samarco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro dos detalhes dessa recuperação impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

“Reagiu a uma agressão”, diz advogado de sogra que matou genro no ES

Ex-vereador de Colatina sofre acidente de moto e é internado em estado grave

Ciclone extratropical deixa mais de 340 mil endereços sem luz no RS