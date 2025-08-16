Semáforo e rotatória: Caratoíra tem mudança no trânsito; confira alterações
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaRegião afetada é uma importante ligação entre bairros da Grande Santo Antônio e São Pedro, em Vitória...
O trânsito confuso da Índia, que aparece em filmes e séries, era realidade em um bairro da capital capixaba. Agora, os moradores de Caratoíra, em Vitória, terão mudanças no cruzamento entre as ruas Professor Heráclito Pereira e Presidente Arthur Bernardes, com a ladeira José Bittencourt.
Para saber mais sobre as alterações e como elas impactarão o dia a dia dos moradores
