Semáforo e rotatória: Caratoíra tem mudança no trânsito; confira alterações

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaRegião afetada é uma importante ligação entre bairros da Grande Santo Antônio e São Pedro, em Vitória...

Folha Vitória

Folha Vitória

O trânsito confuso da Índia, que aparece em filmes e séries, era realidade em um bairro da capital capixaba. Agora, os moradores de Caratoíra, em Vitória, terão mudanças no cruzamento entre as ruas Professor Heráclito Pereira e Presidente Arthur Bernardes, com a ladeira José Bittencourt.

Para saber mais sobre as alterações e como elas impactarão o dia a dia dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

