Semáforo e rotatória: Caratoíra tem mudança no trânsito; confira alterações Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaRegião afetada é uma importante ligação entre bairros da Grande Santo Antônio e São Pedro, em Vitória... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O trânsito confuso da Índia, que aparece em filmes e séries, era realidade em um bairro da capital capixaba. Agora, os moradores de Caratoíra, em Vitória, terão mudanças no cruzamento entre as ruas Professor Heráclito Pereira e Presidente Arthur Bernardes, com a ladeira José Bittencourt.

Para saber mais sobre as alterações e como elas impactarão o dia a dia dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Diaba Loira”: traficante que traiu o Comando Vermelho é assassinada

Servidor da Prefeitura de Pancas é investigado por fraude em viagens

Suspeito de furtar funerária dá cavalo de pau ao ver polícia em Guarapari