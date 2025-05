Semana começa com mais de 2,5 mil vagas de emprego na Grande Vitória Foto: Cláudio Postay/PMCSerra lidera com mais de mil oportunidades; veja as principais funções ofertadas Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 22h15 (Atualizado em 25/05/2025 - 22h15 ) twitter

Foto: Cláudio Postay/PMC Os Sines de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra começam a semana com 2.518 vagas de emprego disponíveis. O município da Serra se destaca mais uma vez, com 1.013 oportunidades, seguido de Cariacica, com 864 vagas.

