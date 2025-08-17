Semana começa com mais de 2.700 vagas de emprego na Grande Vitória Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilMaior número de vagas é na Serra, que tem 1.489; podem se candidatar pessoas com diferentes níveis... Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h37 ) twitter

A semana começa com a oferta de 2.751 vagas de emprego na Grande Vitória. Há oportunidades para diferentes profissionais, como açougueiro, garçom, balconista, assistente de vendas e pedreiro.

Para mais detalhes e conferir todas as oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

