Semana começa com mais de 2.700 vagas de emprego na Grande Vitória
Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilMaior número de vagas é na Serra, que tem 1.489; podem se candidatar pessoas com diferentes níveis...
A semana começa com a oferta de 2.751 vagas de emprego na Grande Vitória. Há oportunidades para diferentes profissionais, como açougueiro, garçom, balconista, assistente de vendas e pedreiro.
