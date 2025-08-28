Semana do Cinema 2025: veja os filmes em cartaz para aproveitar a promoção Se preparem e já garantem seus ingressos para verem um filmaço na nova edição da Semana do Cinema (Foto: Reprodução/X/@ParamountBrasil... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h38 ) twitter

Se preparem e já garantem seus ingressos para verem um filmaço na nova edição da Semana do Cinema (Foto: Reprodução/X/@ParamountBrasil/@DisneyStudios/@wbpictures_br) A Semana do Cinema está de volta para levar milhões de brasileiros novamente às telonas. Diversas salas pelo país vão oferecer ingressos por apenas R$10 entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, tornando esta a oportunidade perfeita para conferir os lançamentos da temporada.

Não perca a chance de aproveitar essa promoção incrível e conferir todos os detalhes dos filmes em cartaz! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

