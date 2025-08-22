Semana do Cinema e sessão vip SV Privilège Black no Cinemark Cinemark do Shopping Vitória participa da Semana do Cinema comingressos a R$10 e combos colecionáveis Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Cinemark do Shopping Vitória participa da Semana do Cinema comingressos a R$10 e combos colecionáveis

Para mais detalhes sobre essa promoção imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Uma noite super para homenagear Paula Azeredo, que segundo a turma foi uma festa e tanto

Oportunidade é direito, não caridade (entrevista)

Preços do café têm forte alta no Brasil e retomam níveis de junho; saca do conilon chega a R$ 1.424