Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 10 e combos promocionais

Foto: Reprodução/CanvaPromoção começa nesta quinta-feira (21), no Cinesercla, e em 28 de agosto nas demais redes. Preços especiais...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Canva Os amantes da sétima arte já podem se preparar: a Semana do Cinema está de volta! Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, diversas salas de exibição em todo o Brasil vão oferecer ingressos promocionais, com valores a partir de R$10.

