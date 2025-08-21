Semana Nacional destaca inclusão de pessoas com deficiência Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e MúltiplaSemana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla destaca... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h37 ) twitter

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla De 21 a 28 de agosto, é realizada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que neste ano tem como tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua a nossa voz.”. A data busca mobilizar a sociedade para a reflexão, conscientização e promoção de políticas públicas voltadas à inclusão.

