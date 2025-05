Semana S do Comércio quer ampliar atendimentos para a população no ES Idalberto Moro disse que um dos principais objetivos da Semana S é expandir os serviços prestados pela Fecomércio-ES para toda a população... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h26 ) twitter

Idalberto Moro disse que um dos principais objetivos da Semana S é expandir os serviços prestados pela Fecomércio-ES para toda a população. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo quer atrair milhares de pessoas por todo o Estado entre os dias 10 e 17 de maio. Ou seja, o objetivo é promover cidadania, qualificação profissional e inovação, bem como mostrar à sociedade a relevância do Sistema Fecomércio-ES. Do mesmo modo, a semana de eventos que envolvem ainda Sesc e Senac vai ampliar o alcance de serviços gratuitos. As áreas serão de saúde, educação, beleza, cultura, lazer e assistência social.

Para mais detalhes e informações sobre a programação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

