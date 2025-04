Semana Santa: venda de palmitos na Grande Vitória começa sábado (05) (Reprodução Prefeitura de Cariacica/Foto: Claudio Postay)Confira os pontos de venda nas cidades da Grande Vitória Folha Vitória|Do R7 04/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Semana Santa: venda de palmitos

(Reprodução Prefeitura de Cariacica/Foto: Claudio Postay) Com a chegada da Semana Santa, os preparativos para a produção da torta capixaba, uma tradição entre as famílias do estado, já começaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a venda de palmitos na Grande Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Final do Capixabão terá interdições de trânsito neste sábado em Cariacica

Água com limão em jejum faz bem ou é mito? Veja o que diz a ciência

Grupo é suspeito de furtar picanha e perfumes em Cariacica e Vitória