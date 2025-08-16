Semifinais do Capixabão Feminino começam neste fim de semana; confira os jogos
EsStadual fez a melhor campanha da fase de classificação (Foto: Divulgação)Os jogos de ida das semifinais do Capixabão Feminino começam...
EsStadual fez a melhor campanha da fase de classificação (Foto: Divulgação) O Capixabão Feminino entra na sua reta final neste fim de semana, com o início das disputas pela fase semifinal. Das oito equipes que iniciaram a competição, agora restam apenas quatro: Estadual, Prosperidade, MDE e Serra.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes das semifinais!
