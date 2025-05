Seminário com Ailton Krenak discute natureza e ancestralidade em Vila Velha Ailton Krenak no Parque Casa do Governador (Foto: Hélio Filho/Secom)Evento gratuito acontece de 14 a 16 de maio, no Parque Cultural... Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h07 ) twitter

Ailton Krenak no Parque Casa do Governador (Foto: Hélio Filho/Secom) O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, será palco do seminário “Desnaturada: Chamado Ancestral”, que acontece entre desta quarta (14) até sexta (16). O evento é curado pelo escritor, ativista socioambiental e líder indígena Ailton Krenak, que estará presente durante os três dias de programação.

