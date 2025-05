Senac-ES promove debate sobre saúde mental e nova NR-01 em Vila Velha​ Divulgação Senac-ESCom a entrada em vigor da nova Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) prevista para 26 de maio, que exige a inclusão... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 19h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h47 ) twitter

Divulgação Senac-ES Com a entrada em vigor da nova Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) prevista para 26 de maio, que exige a inclusão de riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Senac-ES promove o Ciclo do Saber – Saúde Mental nas Organizações. O evento gratuito acontece nesta quinta-feira (15), às 19h, na CDL de Vila Velha.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este importante debate sobre saúde mental nas organizações!

