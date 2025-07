Serra abre curso gratuito de vulcanização e transporte de correia Foto: CanvaInscrições vão até 18 de julho. Capacitação oferece 15 vagas e possibilidade de contratação direta por parte de empresa Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h58 ) twitter

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o curso gratuito de Capacitação em Vulcanização e Transportadores de Correia, realizado em parceria com a empresa Vulcaflex Service. São oferecidas 15 vagas e as inscrições seguem até o dia 18 de julho pelo site.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre como se inscrever e participar dessa oportunidade única!

