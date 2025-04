Serra abre inscrição para professores; salário chega a R$ 4,5 mil Foto: Divulgação/ Prefeitura da SerraVagas são para preencher cadastro de reserva. Selecionados serão convocados conforme a necessidade... Folha Vitória|Do R7 09/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Educação da Serra abriu nesta quarta-feira (9) as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação temporária de professores.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as oportunidades e detalhes do processo seletivo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Chico Bento chega ao universo Roblox com brincadeiras da roça

Carinha de 30: Mistura caseira com 3 ingredientes garante pele de porcelana as idosas 60+ em 20 minutos

Astro Bot é o Jogo do Ano no BAFTA Games Awards 2025