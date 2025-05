Serra abre seleção para cuidador de estudantes com deficiência Vaga para cuidador de estudantes com deficiência na Serra oferece salário de quase R$ 2 mil. Foto: Divulgação/Secom PMSInscrições para... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Vaga para cuidador de estudantes com deficiência na Serra oferece salário de quase R$ 2 mil. Foto: Divulgação/Secom PMS Um processo seletivo simplificado para a contratação de cuidador de estudantes com deficiência foi aberto na Serra. As inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (29), às 23h59.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre essa oportunidade!

Leia Mais em Folha Vitória:

Presidente nacional do Cidadania quer levar Luciano Rezende para o Congresso

Menina levada com lesões a UPA foi vítima de massagem cardíaca errada, diz polícia

Argentina ratifica saída da OMS e estreita laços sanitários com os EUA