Serra decreta luto após morte de criança em ataque a tiros
Foto: Acervo pessoalCarro da família onde estava Alice Rodrigues teria sido confundido com o de membros de facção criminosa
Foto: Acervo pessoal
O prefeito da Serra, Weverson Meireles, decretou nesta segunda-feira (25) luto oficial de três dias na cidade em decorrência da morte de Alice Rodrigues. A menina de 6 anos foi vítima de um ataque contra o carro da família no bairro Balneário de Carapebus, no domingo (24).
Foto: Acervo pessoal
Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: