Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Serra decreta luto após morte de criança em ataque a tiros

Foto: Acervo pessoalCarro da família onde estava Alice Rodrigues teria sido confundido com o de membros de facção criminosa

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Acervo pessoal
O prefeito da Serra, Weverson Meireles, decretou nesta segunda-feira (25) luto oficial de três dias na cidade em decorrência da morte de Alice Rodrigues. A menina de 6 anos foi vítima de um ataque contra o carro da família no bairro Balneário de Carapebus, no domingo (24).

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.