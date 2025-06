Serra ganha novo festival gastronômico com pratos a partir de R$ 19,90 15 estabelecimentos já estão confirmados no Viva a Serra - Festival Sabores (Foto: Divulgação/Viva a Serra)“Viva a Serra – Festival... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

15 estabelecimentos já estão confirmados no Viva a Serra - Festival Sabores (Foto: Divulgação/Viva a Serra) A Serra vai ganhar uma novidade deliciosa em julho! De 18 a 27, acontece a primeira edição do Viva a Serra – Festival de Sabores, reunindo pratos exclusivos a preços acessíveis em restaurantes, bares e cafeterias do município.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este festival imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Como fazer a receita da linguiça mocodinho: o sabor raiz capixaba servido com criatividade e tradição

Dengue: vacina do Butantan deve estar disponível no início de 2026

Estádios com Cassinos: A Nova Fonte de Receita no Esporte Americano — e o que o Corinthians Pode Aprender com Isso