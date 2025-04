Serra terá semáforos iluminados e avenida inteligente; veja mudanças Foto: Divulgação/ Prefeitura da SerraA Avenida Eudes Scherrer de Souza terá bikes compartilhadas, vagas para carros elétricos com recarga... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h41 ) twitter

A Serra terá mudanças no trânsito com a implementação da “avenida inteligente“. O projeto promete mais segurança e fluidez no tráfego de veículos pela Avenida Eudes Scherrer de Souza. E uma das principais novidades está nos semáforos, que terão iluminação extra. Ou seja, quando o sinal estiver vermelho, todo o braço do equipamento ficará na mesma cor, facilitando a identificação de longe ou até em imagens aéreas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as inovações propostas!

