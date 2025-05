SERVIÇO | Como retirar os kits da Corrida da Madalena à Penha Corrida da Madalena à Penha terá dois percursos (Foto: Divulgação)A primeira edição da Corrida da Madalena à Penha acontece no domingo... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 11h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h04 ) twitter

Corrida da Madalena à Penha terá dois percursos (Foto: Divulgação) A primeira edição da Corrida da Madalena à Penha acontece no próximo domingo (18), em Vila Velha, com percurso inédito. A prova de 12,5km tem largada às 6h30, na Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, e chegada no Parque da Prainha.

