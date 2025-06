Serviço do aquaviário será suspenso neste sábado para prova de remo Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA operação das lanchas do aquaviário será suspensa pela manhã, para a realização... Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 22h36 ) twitter

Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

As lanchas do sistema aquaviário terão a operação suspensa neste sábado (7), de 6h às 10h30, para a realização da competição de remo “Volta à Ilha de Vitória”.

