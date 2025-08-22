Logo R7.com
Sesa exige afastamento de servidores após bebê ter pé queimado em hospital

Foto: Divulgação/SesaO recém-nascido estava em incubadora no Hospital Jayme dos Santos Neves e sofreu queimadura após enfermeira usar...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Divulgação/Sesa A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) determinou o afastamento dos profissionais envolvidos no caso do bebê que teve pé esquerdo gravemente queimado quando estava em uma incubadora. O caso aconteceu no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra.

